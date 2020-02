Pimentel criticó el promedio, explicó los derechos de TV y defendió los cinco suplentes en el FPC

Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, ha sido uno de los personajes más polémicos en el fútbol profesional colombiano luego de su retiro como futbolista al demostrar siempre su postura con ciertos temas y en especial cuestionar algunas decisiones que se toman y que afectan de cierto modo el balompié nacional.

En esta oportunidad, el directivo habló para el programa Los Dueños del Balón de Antena 2 en RCN Radio en donde criticó que aún exista el promedio para definir los equipos que pierden la categoría, explicó cómo va el dinero de los derechos de televisión a nivel internacional y dio su punto de vista con respecto a la cantidad de jugadores que pueden integrar el banco de suplentes.

En primer lugar, Pimentel aseguró que el promedio es anticuado y actualmente no existe en los países más desarrollados del fútbol mundial, si bien en algún momento funcionó, hoy en día "no sirve".

"Estamos luchando para que se quite, siempre hay una cantidad de clubes que no quieren descender y ni quieren que se quite; es muy miserable con aquellos equipos que han hecho esfuerzos para ascender; América lo vivió mucho tiempo, pero ahora que está en la A, cambió de postura", señaló.