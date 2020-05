Podolski, la solución que analiza Riquelme para Boca

El Club Atlético Boca Juniors, campeón de la Superliga de Argentina 2019-2020, es uno de los clubes del continente americano que más atractivo tiene no solo para los futbolistas de esta parte del continente, si no para los europeos, que en muchas ocasiones han manifestado la intención de ponerse la camiseta 'xeneize' y jugar en La Bombonera.

Fue por lo anterior que recientemente el italiano Daniele De Rossi se integró por una temporada al cuadro argentino, aunque partió de la institución en diciembre de 2019, a seis meses de conseguir el título.

En los últimos días, y a pesar de la emergencia mundial por la pandemia del coronavirus, se conoció que otro jugador europeo que ha sido campeón del mundo está interesado vestirse de oro y azul.

Se trata del delantero zurdo alemán Lukas Podolski, quien actualmente juega para el Antalyaspor de Turquía y que integró la plantilla de Alemania que se quedó con la Copa del Mundo de Brasil 2014.

La información la reveló en un primer momento el zaguero Carlos Zambrano, quien fue compartió de Podolski, pero este marte el diario Olé reveló una charla con el argentino Gustavo Blanco, compañero en Turquía del alemán.

"Me acerqué a buscar agua durante el entrenamiento, él estaba ahí, y le pregunté: '¿Es verdad lo que dicen de Boca?' Y me dijo: 'Sí, sí, hay una posibilidad, aunque me queda un año de contrato'", señaló.

A pesar de un supuesto interés por parte del jugador, todo dependería del momento económico que esté viviendo el equipo, teniendo en cuenta la situación por la pandemia del coronavirus, el regreso a las actividades y la apertura de los aeropuertos.