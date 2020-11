Ancelotti defiende a James Rodríguez y le envía indirecta a Zidane

Carlo Ancelotti, técnico del Everton de Inglaterra, habló en charla con el portero Tim Howard, que actualmente juega en Estados Unidos y hace entrevistas en NBC Sports. El entrenador italiano se refirió a James Rodríguez y el nivel de juego del colombiano, además le envió una indirecta a Zinedine Zidane y el Real Madrid, que no tenían en cuenta al colombiano.

"Primero que todo, James Rodríguez quería encontrar un nuevo club donde jugara más frecuentemente que en el Real Madrid. Estuvo bastante tiempo en España, en Madrid, y no jugó mucho", analizó Ancelotti sobre por qué el colombiano no pudo brillar tanto en su última temporada en el 'merengue'.

Acto seguido, el entrenador italiano señaló que gracias a que James tiene compromiso y condiciones, la vida le ha dado una nueva oportunidad en el Everton, un equipo que está armando un proyecto y quiere brillar en Inglaterra y Europa.

"Él quería un nuevo desafío y estaba desesperado por jugar. Creo que encontró el lugar correcto porque él me conoce y yo le conozco. El Everton quiere mejorar y tiene un proyecto grande, así que creo que encontró el lugar adecuado para mostrar su gran calidad", indicó.

"Es un grandísimo jugador con talento: no erra pases, no pierde el control, no desperdicia tiros al arco. James no juega un fútbol complicado, sino que piensa en el fútbol como algo sencillo", concluyó.