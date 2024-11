Barcelona busca desarmar al Liverpool: Luis Díaz favorecido

Para nadie es un secreto que Luis Díaz no vive su mejor momento en el Liverpool, pues el equipo de Arne Slot no cuenta con jugadores fijos y la táctica del entrenador cambia para dar minutos y encontrar al mejor once con el paso de los partidos, pues la temporada es más que pesada con la gran cantidad de juegos.

Sin duda, Luis Díaz se ha visto afectado pues aunque ha contado con buenas oportunidades en el cuadro Reds no es un secreto que no suele ser tan titular como en temporadas pasadas, esto gracias a que el neerlandés Cody Gakpo se está quedando con su puesto con el paso de los compromisos, al ser más determinante en la ayuda defensiva y ofensiva del equipo.

A pesar de esto, una nueva ventana se abriría apara el colombiano, pues lo cierto es que la salida de un referente podría darle la oportunidad al guajiro de entrar a ser parte fundamental y pieza inamovible del equipo.

Desde el inicio de su gestión, no se ha podido ocultar el interés de Joan Laporta, presidente del Barcelona, en contratar a Mohamed Salah, pues desde el 2022 ha intentado fichar a la estrella del equipo en ese entonces dirigido por Jurgen Klopp, pero lo cierto es que los altos costos por el jugador y la llegada de atacantes como Robert Lewandowski han afectado el fichaje por el egipcio.

Lo cierto es que ahora, el Barcelona podría aprovechar que cada vez falta menos para el fin del contrato del jugador con el equipo de la Premier League, lo que abre la puerta para que llegue al Barcelona. Salah cuenta con un salario cercano a los 15 millones por temporada y está dispuesto a cambiar de aires, por lo que en el próximo mercado se podría sellar su salida del equipo.

Sin duda, la salida del jugador a la Liga de España podría beneficiar a Luis Díaz, quien contaría con más oportunidades en la ofensiva del club.