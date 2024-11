Manchester City no espera a Guardiola: inesperada decisión sobre su continuidad

Para nadie es un secreto que el Manchester City no vive su mejor momento, pues el equipo de Pep Guardiola no ha contado con los mejores resultados de la temporada, además, el conjunto Ciudadano ha contado con varias bajas importantes a lo largo de este año.

"Tenemos 13 jugadores disponibles, así que estamos en verdaderas dificultades. Los chicos que juegan, la mayoría terminan con problemas y veremos cómo se recuperan…Creo que estamos en problemas, porque en nueve años nunca habíamos estado en una situación con tantas lesiones", dejó claro en la rueda de prensa Guardiola sobre el caso.

Además de las constantes bajas, el equipo ha contado con una serie de rumores sobre la salida de su entrenador y de varias fichas importantes ante las constantes denuncias y problemas del equipo por violación a la ley de juego limpio en Inglaterra y a nivel de Europa.

Antes del fin del mercado de verano en Europa, Pep Guardiola habló sobre su probable salida del equipo, pues a su forma de ver no se cierra a las opciones de dirigir otro conjunto tras acabar su contrato que vence a mitad de 2025, lo que ocasionó que se especulara con diferentes equipos e incluso selecciones interesados en hacerse con los servicios del mandamás.

Pese a esto, todo parece indicar que el Manchester City se adelantaría a una decisión de Guardiola y optaría por no renovar al español, pues la directiva buscaría iniciar un nuevo ciclo con jugadores jóvenes, dejando atrás fichas como Jack Grealish, Mateo Kovacic, John Stones, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Kevin de Bruyne, Kyle Walker y Ederson.

Des esta forma, el club buscaría no renovar el contrato de Guardiola y asegurar un nuevo ciclo de la mano de un entrenador que encabece un proceso largo de mano a lo que será el nuevo ciclo del City de cara al futuro.

"No es verdad que ya me voy, no lo he decidido aún. Si lo supiera, lo diría. Me encanta estar aquí, pero el fútbol siempre te exige más y uno tiene que estar preparado", confesó Guardiola recientemente sobre una posible salida del club.