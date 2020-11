Bielsa confesó la estrategia que usó para controlar a James

Luego de sus presentaciones con la Selección Colombia, James Rodríguez regresó a la Premier League para ponerse a disposición de su estratega Carlo Ancelotti en el compromiso entre Everton y Leeds United donde el conjunto del timonel Marcelo Bielsa salió victorioso (0-2).



En dicho compromiso, James fue un jugador completamente diferente a los partidos disputados anteriormente; allí logró anotar un ‘golazo’ que más adelante le fue anulado. No obstante, el cucuteño persistió para volver a encontrarse con la red pero no tuvo suerte en este encuentro.



Uno de los artífices para que Rodríguez no pudiese anotar y mostrar a plenitud su juego, fue el argentino Marcelo Bielsa, quien manifestó que fue una tarea bastante complicada.

"Hicimos un esfuerzo consciente para tener a alguien cerca de él en todo momento, para que no pudiera hacer lo que más le gusta, que es girar y enviar pases por detrás de nuestros defensores", manifestó el timonel en la rueda de prensa posterior al compromiso.



Eso sí, Bielsa dejó claro que entre Stuart Dallas, Liam Cooper y Mateusz Klich lograron neutralizar a James; aunque fue una labor compleja por los movimientos que realizó el '19' dentro del terreno de juego.

Hay que recordar que esta es la primera derrota de Everton en condición de local, la cual lo deja en la séptima posición de la Premier League.