Carlo Ancelotti, elegido entrenador del mes en la Premier League

Carlo Ancelotti, técnico del Everton, ha sido elegido mejor entrenador de septiembre en la Premier League. El preparador italiano ha guiado al Everton a un inicio perfecto de temporada con cuatro triunfos en cuatro partidos, siendo tres de ellos en el mes de septiembre ante Tottenham Hotspur, West Bromwich Albion y Crystal Palace.



"Estoy encantado con el premio. Es un gran logro. Quiero compartirlo con mi equipo y mis jugadores. Hemos empezado muy bien la temporada y espero continuar de este modo y ganarlo más veces", dijo el italiano en declaraciones a la Premier League.

Manager of the Month: ✅

Player of the Month: ✅#EFC 🔵 #UTT pic.twitter.com/PEFp2vpqpm