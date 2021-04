James no descarta ser técnico y da pistas del primer equipo al que le gustaría dirigir

James Rodríguez también dio de qué hablar este jueves santo. El jugador del Everton fue sincero respecto a ciertas cosas de su vida, así como a los planes que le rondan una vez ponga fin a su carrera como futbolista. Al respecto habló de un rol del que poco se ha hablado y es el de director técnico, ya que los temas tácticos le han comenzado a llamar la atención de unos años para acá.

Vea también: James reveló que tenía todo listo con Atlético, pero Real Madrid dañó el fichaje

“Por qué no hacer el curso de entrenador. Si me hubiesen preguntado esto hace tres años, yo hubiera dicho que no. Pero ahora me está gustando mucho el tema táctico. Cuando veo un partido de fútbol, no veo a dónde va el balón sino el cómo están parados, qué esquema táctico tienen. Me está gustando todo esto, pero bueno, puede que de aquí a tres o cuatro años diga no otra vez. Igual, está dentro de las opciones”, dijo James, futbolista del Everton inglés, en una entrevista con ESPN.

“Me gustaría ir paso a paso”, añadió. “Digamos, trabajar primero con un equipo pequeño, ganar experiencia; luego, si me va bien, ir a un equipo bueno. Igual estamos hablando de algo que no sé si va a pasar, porque quizá en dos años diga que no quiero ser entrenador. Yo me estoy preparando en otras cosas, ahora mismo”, expresó James, quien fue noticia, principalmente, tras reconocer que sí estuvo en negociaciones con el Atlético de Madrid en el verano del 2020.

Le puede interesar: James se destapó: lo que piensa de Reinaldo Rueda y la Copa América en Colombia

“Hace dos o tres años empecé a ver el fútbol de otra manera”, reitero. “Dije, como que me está gustando esto. Decía hace cuatro años que entrenador no iba a ser, pero ahora es una opción”, termino de explicar el futbolista colombiano de 29 años.