James Rodríguez vuelve a preocupar a Ancelotti y a Everton

El volante colombiano fue titular a pesar de los rumores de no estar para el partido válido por la sexta fecha de la Premier League ante Southampton equipo con el que perdió 2-0 y así mismo el invicto que llevaban al St Mary's Stadium.



El entrenador Carlo Ancelotti decidió colocar al colombiano Rodríguez en el onceno titular y así recuperar los puntos que dejaron escapar ante el Liverpool en el clásico del fin de semana pasado. No obstante, el colombiano terminó los 90 minutos del juego con una molestia física que se espera, no sea grave.



En ciertas partes del compromiso se pudo apreciar a James tomarse la zona trasera de su pierna izquierda y con dificultades a la hora de caminar. Cabe recordar que a pesar de no estar al 100% fue uno de los mejores del Everton.

Según el estratega italiano se debe esperar los próximos días para saber la evolución del volante colombiano. Sin embargó manifestó que “estaba cansado al final y se sintió un poco en su músculo. No creo que sea un gran problema, el juego fue difícil para todos”.



Cabe resaltar que Everton deberá conseguir los tres puntos en casa ante Newcastel United en la fecha séptima si quiere seguir de líder de la Premier League, teniendo en cuenta que Liverpool tiene el mismo puntaje que los ‘blues’.