Con James Rodríguez, Everton perdió invicto ante el Southampton

Volvió James Rodríguez, una vez superados los problemas físicos, pero no pudo evitar la derrota del Everton a manos del Southampton (2-0).



El colombiano arrancó en el once inicial pese a que Carlo Ancelotti aseguró hace un par de días que estaba lesionado y que no podría jugar este domingo.



Aun con James en el campo, los Saints hicieron una primera parte fantástica en la que sentenciaron el encuentro con dos goles.



James Ward-Prowse fusiló a Jordan Pickford con una gran volea tras una pared con Danny Ings, mientras que el segundo corrió a cargo de Che Adams.



El delantero volvió a ser asistido por Ings y definió tras un error de la defensa del Everton, que no acertó a despejar el centro de Ings. La pelota le cayó muerta a Adams, que se la acomodó y batió a Pickford.



El Southampton llegó a hacer el tercero antes del descanso, pero fue anulado por fuera de juego.



Ya en la segunda mitad, Lucas Digne fue expulsado por una fea entrada por detrás, dejando al Everton con diez a 20 minutos del final y terminando por dilapidar sus opciones.

Es la primera derrota del Everton en esta Premier League, aunque siguen liderando la tabla con trece puntos, los mismos que el Liverpool, que venció este sábado al Sheffield United.



El Southampton, pese al irregular arranque, se coloca quinto, con diez unidades.