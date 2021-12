¿James tenía razón? La decisión que podría tomar Everton con Benítez

No es bueno el momento que pasa el Everton. En esta temporada no han salido las cosas bien de la mano del técnico Rafael Benítez. Se esperaba que los jugadores pudieran acostumbrarse lo mejor posible a la metodología del entrenador español, pero cada vez ha sido más complicado.

¿James Rodríguez tenía razón? Esta es la gran pregunta que muchos se hacen en Inglaterra, pues el colombiano no salió en buenos términos con el entrenador español, que lo había advertido que no lo tendría en cuenta. Pues al parecer, el nivel del club en lo deportivo no llena las expectativas y por eso la dirigencia empezó a tomar decisiones.

La primera se dio a conocer en las últimas horas y se trata de la no continuidad de Marce Brands, director deportivo de la institución. Everton comunicó que seguirán analizando la gestión de cada departamento para encontrar una pronta solución.

“Un repaso estratégico a la estructura deportiva para encontrar el mejor modelo a seguir a largo plazo”, dice el comunicado, aunque también le dan un espaldarazo al proyecto Benítez, en Inglaterra hablan de que lo tienen entre ojos por los malos resultados.

“Mientras, continuarán ofreciendo todo su apoyo al entrenador Rafa Benítez”, remarcó el comunicado.

En la goleada recibida ante el Liverpool, Brands fue uno de los señalados junto con el cuerpo técnico y el propio presidente Bill Kenwright.

Aunque Everton mostró su apoyo a Benítez, el partido de hoy ante el Arsenal podría determinar el futuro del entrenador español, que ha generado una gran incógnita en general.