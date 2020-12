Jan Vertonghen reveló graves consecuencias de la conmoción cerebral sufrida en Tottenham

El antiguo defensor del Tottenham Jan Vertonghen reconoció haber padecido los efectos de una conmoción cerebral, sufrida durante la semifinal de la Liga de Campeones contra el Ajax de Ámsterdam en 2019, durante nueve meses.

"Muchas personas no saben que sufrí mucho con ese choque: vértigos, migrañas", explicó Vertonghen al medio belga Sporza.

Vertonghen, que juega desde entonces en el Benfica, trató en un primer momento de continuar el partido luego de un choque aéreo con su compañero Toby Alderweireld y el arquero del Ajax Andre Onana, pero rápidamente precisó de ayuda para abandonar el terreno de juego, llegando a vomitar sobre el césped.

Participó sin embargo en el partido de vuelta en Ámsterdam una semana más tarde, donde el Tottenham se clasificó para su primera final de Liga de Campeones.

"Es la primera vez que hablo de ello. No debí haber continuado jugando, eso me afectó durante nueve meses, y es por ello que no pude aportar todo lo que deseaba sobre el terreno de juego", lamentó.

El internacional belga tuvo cada vez menor presencia en el once de los 'Spurs' en su último año de contrato, sobre todo desde la llegada de José Mourinho en sustitución de Mauricio Pochettino en el banquillo.

"Me quedaba un año de contrato, así que tenía que jugar, pero cuando jugaba estaba mal. Poca gente sabía esto, fue mi propia elección, no culpo a nadie", añadió.

En el seno de la IFAB (International Football Association Board), que fija las normas del juego, se debatirá la implantación de sustituciones a causa de conmociones.

Vertonghen indicó que no pudo recuperarse por completo hasta el parón de competiciones debido al coronavirus en marzo de 2020.

"Llegó el confinamiento y pude descansar durante dos meses, y después de eso fue mucho mejor", explicó el defensor de 33 años.