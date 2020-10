La polémica decisión del VAR que salvó al Everton en el clásico

Un fuera de lugar más que dudoso salvó de la derrota al Everton en el clásico frente al Liverpool por la quinta fecha de la Premier League. El gol de Jordan Henderson fue invalidado por una aparente posición adelantada que puso de nuevo al videoarbitraje en el centro de la discusión. Al final, el partido terminó igualado 2-2 cuando Carlo Ancelotti se lamentaban por una nueva derrota en el derbi.

Inentendible decisión por parte del árbitro central del partido, teniendo como referencia la ubicación de Sadio Mané. El senegalés partióa todas luces de manera legal, pero el juez acudió al VAR y determinó que el gol no debía ser convalidado. ¿Por qué? De momento no se explica la razón, teniendo en cuenta que el brazo del jugador del Liverpool estaba en línea con la posición de Yerry Mina.

For Van Dijk they drew a line at his Elbow, but for Mina they draw a line at his shoulder (the line isn’t even drawn at this shoulder lmao)??????? pic.twitter.com/0a0IfLKbtF