La Premier toma serias medidas para evitar que se repitan errores como el de Luis Díaz

La Premier League ha tomado medidas para evitar errores del VAR como el que propició que se anulara el gol legal al colombiano Luis Díaz en el Tottenham Hotspur vs Liverpool, según Howard Webb, el director del PGMOL (colegio de árbitros de la Premier League).



"Hemos puesto en marcha medidas para asegurarnos de que el error que vimos no ocurra de nuevo", dijo Webb en el programa de televisión "Match Officials: Mic'd Up", en el que se repasan mensualmente los errores de los árbitros y del VAR en la Premier League.



Según Webb, se tiene que trabajar en mejorar la comunicación entre los árbitros del campo y los que están en el VAR, así como afinar el protocolo, una de las causas por las que no se subsanó el error en el Tottenham-Liverpool.

En este partido, un gol de Luis Díaz fue anulado por fuera de juego y, pese a que en el VAR se vio que era gol legal, la comunicación no fue la correcta, el árbitro VAR cometió el fallo de pensar que el gol había sido validado y una vez se había reanudado ya el juego el protocolo no permitió recular.



Webb aseguró que la IFAB está trabajando para mejorar todos estos problemas y que se podría ver un cambio en el protocolo de esta tecnología en el futuro cercano.



"Sé que la IFAB, incluso antes de que esto ocurriera, estaba planeando hacer una revisión de las reglas relacionadas con el VAR", agregó Webb.

Además, la Premier también planea revisar, junto a la federación inglesa, la posibilidad de que los árbitros puedan trabajar en otras federaciones, como fue el caso de los árbitros VAR del partido ya mencionado, que la misma semana estaban arbitrando en Emiratos Árabes Unidos.

