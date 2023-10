Luis Díaz no tiene techo en Liverpool: confesó cuál es su más grande sueño en Anfield

Sin duda, Luis Díaz se ha convertido en un hombre fundamental para el Liverpool. Tras recuperarse de la dura lesión de rodilla que sufrió hace casi un año y que lo marginó en gran parte de la temporada anterior, el guajiro recuperó su puesto en el once titular de los 'reds' tanto en la Premier League como en la Europa League.

El delantero, con pasado en Porto y en el Junior de Barranquilla, lleva 55 partidos disputados con el club de Anfield. En ellos, aportó 14 goles y dio nueve asistencias. Sin embargo, es consciente que la temporada anterior dejó un vacío grande al no haber podido conquistar ninguno de los títulos que estaban en disputa.

Díaz participó en una reciente entrevista para la revista digital del Liverpool; donde habló, entre otras cosas, sobre el gran sueño que espera alcanzar con el cuadro que orienta el alemán Jürgen Klopp.

"Me veo ganando muchos títulos con este club. Quiero empezar por intentar ganarlo todo esta temporada y hacer lo que mejor sé: jugar al fútbol, marcar goles y dar asistencias", manifestó.

Luis Díaz sabe lo que es competir por alcanzar el 'poker' de títulos en Inglaterra, pues llegó en 2022 cuando su equipo estuvo con opciones de ganar la Premier League, la Champions League, la FA Cup y la Copa de la Liga Inglesa. De ellos, solamente pudieron coronarse en los dos últimos.

Por otra parte, habló sobre la progresión que ha tenido en Liverpool en casi dos años que lleva en el plantel: "Realmente he aprendido una gran cantidad de cosas y lo siento cada vez más, no solamente en el fútbol sino también en la toma de decisiones a nivel general. Personalmente, me siento en un buen lugar", precisó.

Asimismo, quiere seguir en la misma línea de trabajo que lleva con tal de beneficiar al equipo: "Lo principal es sentirme bien en el campo, sentirme feliz y disfrutarlo todo. Creo que seguiré igual, con esa misma mentalidad de no dejarme llevar y tener los pies en la tierra, sabiendo que el trabajo duro que haga cada día me seguirá mejorando", indicó.

