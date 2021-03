La situación que vive James Rodríguez en el Everton no es la mejor. A pesar de que el colombiano es pieza importante del equipo de Carlo Ancelotti, el ‘cafetero’ desde hace varias semanas sufre un problema físico que le ha impedido poder jugar.

Precisamente, en una transmisión de Twitch, Rodríguez explicó que no está jugando por molestias que lo afectan hace un tiempo y quiere estar bien para lo que viene con los ‘Toffees’ y la Selección Colombia.

Sin embargo, el presente del volante se ha prestado para que se hagan varios análisis sobre lo que le ocurre; en este caso fue el exarquero de la Selección Colombia, Óscar Córdoba, quien opinó sobre lo que le ocurre al mediocampista.

"Me parece que es falta de, no sé cómo decir, de profesionalismo. Después te explico bien, porque con tan poco tiempo, no te lo puedo explicar…", dijo en el programa 'ESPN FC Radio Colombia'. Posteriormente, el exguardameta pudo exponer todo su comentario con más detalles.

"Siento que algo falta, no sé si es en la parte mental de James, uno ve las exigencias que tiene otros jugadores y cómo se preparan; Alimentación, 'personal trainer', masajista, hasta cámara hiperbárica, método de plasma”, indicó.

Asimismo, Córdoba dejó claro que James siempre ha estado rodeado de estas facilidades para poder estar bien físicamente. “Creo que está al alcance de todas esas posibilidades, y tuvo mucho tiempo. Real Madrid no es un equipo que carezca de todas esas posibilidades, entonces; o no echó mano de toda esa capacidad de poder prepararte o está pensando en otra cosa que no es lo que todos esperamos como un líder de la selección. Creo yo, desde acá, desde la distancia…".

Pero el hoy panelista de televisión analizó más del presente del centrocampista, teniendo en cuenta que es el estandarte de la Selección y la estrella para disputar las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América.

"No sé si ha sido descuidado, pero no ha puesto atención a la responsabilidad, porque a veces nosotros no nos damos cuenta del peso que tenemos para/con Colombia, cuando estamos en este tipo de equipos. Y me parece que le ha quedado faltando para/con nosotros, creo yo. Y ya no pasa con él sino por el país como tal, porque queremos un ídolo que se vea reflejado a nivel internacional", concluyó.