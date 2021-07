Problemas para James: Benítez quiere que se vaya del Everton, según exjugador inglés

Todavía no se conoce a ciencia cierta si James Rodríguez continuará o no en el Everton. Varios rumores salen a flote sobre el posible destino del colombiano. No más en los últimos días se conocieron unas declaraciones del exjugador Kevin Phillips, que se atrevió a asegurar que el técnico Rafa Benítez no quiere al colombiano. Incluso, explicó las razones por las cuales piensa que el entrenador le bajó el pulgar al volante ‘cafetero’.

Para Phillips, los técnicos dicen mucho en sus declaraciones así traten de ocultarlo; este sería el caso del timonel español, que ha evitado hablar de James y cuando hace poco lo hizo se refirió a él de manera muy general y no diciendo si contará o no con él.

“Definitivamente es una pista o una señal. Él no quiere comentar sobre eso y entiendo que los entrenadores no quieren hacerlo a veces. Sin embargo esa es casi una forma de decir 'él está ahí, ven a buscarlo', sin tener que decir esas palabras”, comentó el exdelantero de Sunderland.

“A los técnicos siempre les gusta hacer una declaración y creo que esa podría ser su forma de decirlo a juzgar por la forma en que ha respondido a esas preguntas. Desde mi experiencia, eso sugiere que el jugador estará disponible para salir", agregó.

Rodríguez se encuentra haciendo la pretemporada con Everton a la espera de definir su futuro, pero lo más seguro es que continúe en el conjunto ‘Toffee’. El volante ya ha disputado juegos amistosos con los azules e intenta ganarse la confianza del nuevo timonel. Si se queda, su objetivo es mejorar en lo físico, no lesionarse y dar lo mejor de su fútbol para pelear posiciones europeas.