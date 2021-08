Rafa Benítez sobre James: cuándo se sabrá su futuro y convocatoria de Mina a la Selección

Los días pasan y lo que sucederá con James Rodríguez tiene en ascuas al mismo jugador, representante, Everton y seguidores del colombiano. En las últimas horas se ha dicho que Porto estaría interesado en hacer un canje por el mediocampista. En la negociación estaría incluido su compatriota Luis Díaz, quien tuvo un buen desempeño en la Copa América con la Selección Colombia.

James regresó a los entrenamientos, luego de cumplir unos días en aislamiento por haber tenido contacto con un positivo de Covid-19 del club, por lo que se esperaría que Rafa Benítez, técnico de los ‘Toffes’ lo tenga en cuenta para debutar esta temporada. No obstante, parece que las cosas no serán así, pues el estratega español soltó una frase que dejaría todo claro.

Everton enfrentará en la tercera fecha de la Premier League a Brighton, por lo cual, Benítez asistió a la rueda de prensa habitual. Allí se le preguntó sobre lo que pasará con James, pero el timonel de los ‘toffes’ manifestó que no puede dar muchas respuestas: “Lo siento, pero no te puedo dar muchas respuestas para esta pregunta. Esto jugadores aún son nuestros, tenemos algunos días para mantenernos trabajando y ya veremos”. Asimismo, agregó que “tal vez si me hacen la pregunta en 3 días tendrán la solución; hoy es solo especulación, así que no puedo decir mucho”.

Por el momento no hay nada definido por el futuro de James, quien se sigue preparando para encontrar equipo o quedarse en Everton y disputar de la mejor manera la temporada de la Premier League para que vuelva a estar en la convocatoria de Reinaldo Rueda para los próximos partidos de las Eliminatorias a Qatar 2022, ya que en sus últimas declaraciones, James Rodríguez pidió que se dejara ese tema a un lado, donde se rumora que hubo un conflicto entre el seleccionador y el mediocampista.

Por otra parte, Benítez se refirió sobre lo que está pasando con el préstamo de los jugadores a sus respectivas selecciones, teniendo en cuenta que algunas ligas de Europa se niegan a dejar ir a los futbolistas: “Obviamente no es una situación fácil para ninguno, pero creo que la decisión se ha tomado y eso es todo. Los jugadores entendieron la decisión, tenemos que protegerlos a ellos y tratar con esto. Esto es lo que hay".