Raheem Sterling será baja para el partido contra West Ham

Tras salir lesionado del partido contra Tottenham, Raheem Sterling no estará disponible para el partido de esta semana frente a West Ham, por la Premier League. El delantero, quien tiene una lesión muscular en su pierna izquierda, espera recuperarse para las próximas semanas, teniendo en cuenta que se acercan dos partidos clave para los dirigidos por Josep Guardiola y que el atacante es un jugador fundamental en el esquema del español.

Manchester City jugará este domingo contra los 'Hammers' y, posteriormente, descansará hasta el 22 de febrero, cuando se encontrará con Leicester en un partido que puede definir el segundo lugar de la Premier y que le servirá de preparación para la disputa con Real Madrid en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League, competencia en la que espera seguir avanzando.

En lo corrido de 2020, Sterling no ha anotado goles, sin embargo, no deja de ser imporante para Guardiola y el técnico lo ha usado en 23 de 25 partidos como titular, algo que refleja la trascendencia de un futbolista que ha brillado en las últimas temporadas tanto con su Selección como con el equipo del norte de Inglaterra.

Sobre el diagnóstico emitido por Manchester City, la institución del norte de Inglaterra publicó en su cuenta de Twitter un breve resumen de su problema: "Raheem Sterling se perderá el juego contra West Ham este fin de semana, después de que los estudios practicados arrojaran una lesión en su muslo izquierdo. Todos en el City le deseamos a Sterling una pronta recuperación".

Raheem Sterling will miss our game against West Ham this weekend after scans revealed he has suffered damage to his left hamstring.



Everyone at City wishes @sterling7 a full and speedy recovery 💙 pic.twitter.com/fVIgTtwTfW