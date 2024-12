Salah saldría de Liverpool y ya tendría nuevo club: “Vía libre y están avanzados”

Todo parece estar llegando a su final en una era dorada para el Liverpool de Luis Díaz que viene dando de qué hablar desde que Jürgen Klopp tomó las riendas hace casi diez años, y que con Arne Slot, el club se ha potencializado mucho más que con el alemán. Y es que, el ex Feyenoord tiene al cuadro de Anfield en la punta sacando más de 11 unidades con respecto a sus perseguidores.

Le ganaron al Real Madrid, una deuda pendiente que tenían en la Champions League ante los españoles y agudizaron la crisis de Pep Guardiola con el Manchester City gracias a una contundente victoria de 2-0 en la Premier League. Pero, ese idilio del club, afición y Mohamed Salah tendría las horas contadas dentro de la institución por su posible salida.

Queda mucha tela por cortar en la temporada, pero los incesantes rumores que ponen al egipcio por fuera del Liverpool en el siguiente año indican un cambio radical para el ex Chelsea, Roma, Fiorentina, entre otros clubes. Antes de enfrentar al Real Madrid, Mohamed Salah sentenció que, “todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club, probablemente estoy más fuera que dentro”.

Mohamed Salah tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2025, y podría estar viviendo sus últimas experiencias con los ‘Reds’ pese a darle mucho a la institución. En medio de la incertidumbre con su futuro, todo indica que el egipcio no pasaría dificultades en conseguir equipo y ya tendría nuevo rumbo.

SE CONFIRMÓ EL PRÓXIMO EQUIPO DE MOHAMED SALAH

Para nadie es un secreto que Mohamed Salah sería una baja sumamente sensible para el Liverpool. La página debe pasar con el egipcio o sin él. Salah siempre ha tenido acercamientos con el Paris Saint-Germain y ahora que se habla tanto de su futuro, es el elenco parisino el que tiene la vía libre para contratarlo, de acuerdo con información de la prensa gala.

L’Équipe reveló que el entorno de Mohamed Salah y el Paris Saint-Germain han estado en conversaciones desde hace algún tiempo en busca de consolidarse su salida del Liverpool, y a la postre, su llegada a París. El mismo diario francés afirma que, “estarían avanzadas las conversaciones”.

Paris Saint-Germain negó esa posibilidad, pero eso mismo sucedió en 2017 cuando Neymar terminó llegando a la capital de Francia y también con Lionel Messi en 2022. Esto ocurriría con Mohamed Salah cada vez que están por anunciar a un fichaje estelar con ese anhelo de por fin quedar campeones de Europa.

Salah siempre ha sido el objetivo de los cataríes, dueños del PSG y esta no es la excepción. Luis Enrique no tendría problema con recibir a un astro del balompié y buscar el título que le hace falta al cuadro parisino y que no pudo conseguir ni con Neymar, Mbappé o Lionel Messi.