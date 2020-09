Según su agresor, James lo provocó antes de darle un golpe en la cara

James Rodríguez fue la gran figura en la victoria de Everton el fin de semana pasado cuando golearon 5-2 al West Bromwich Albion en la segunda fecha de la Premier League. El colombiano, además de hacer un gol y una asistencia, provocó una expulsión de Kieran Gibs, su rival, quien intentó agredirlo con un toque en la cara.

Cuando Gibs agredió a James, además de la expulsión y sus consecuencias, gritó "Que se joda, lo haré de nuevo" y se pudo escuchar en la transmisión del juego porque no había público.

Lea también: Colombia vs Venezuela será sin público, pero Minsalud abrió una puerta a futuro

Sin embargo, el tema no paró ahí, ahora Seamus Coleman es objetivo de elogios por parte de los hinchas de Everton por su defensa a James que se conoció posterior al partido: "No, no lo volverás a hacer. ¿Con quién estás hablando, lo volverás a hacer? Hombre fuerte, fuerte de mierda”, es más o menos la traducción de aquel episodio en la cancha.

Más adelante, el propio Gibs se disculpó a través de redes sociales, pero dio a entender que fue provocado por el colombiano: “Asumo toda la responsabilidad por el juego de hoy. Dejé al equipo y a la afición con un momento de estupidez. Siempre he tratado de jugar el juego de manera justa y me aseguraré de ser disciplinado cuando me provoquen. No debería haber reaccionado y por eso me disculpo".

De interés: Fiscalía suiza pidió cárcel para el presidente del PSG por corrupción en el fútbol

El próximo partido de James en la Premier League será el sábado visitando a Crystal Palace, pero Everton jugará este miércoles en la Copa de la Liga, aunque el colombiano no sería incluido en la convocatoria de Ancelotti.