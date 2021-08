"Si James no defiende, Benítez no lo tendrá en cuenta"

El Everton inició con pie derecho en la Premier League en el debut de Rafa Benítez. Los ‘Toffes’ vencieron 3-1 Southampton sin la presencia del colombiano James Rodríguez, quien se encuentra aislado, ya que compartió con un integrante del club, el cual salió positivo para Covid-19.

Aunque no se conoce el futuro del colombiano en el equipo, el exatacante Gabriel Agbonlahor se atrevió a opinar sobre la relación que hay entre Rodríguez y Benítez, pues semanas atrás se conoció que el español no tendría entre sus planes al mediocampista.

"Definitivamente es un buen jugador, pero siempre hay un cambio de estilo cuando se cambia de entrenador. A Rafa le gusta ver mucha energía en sus extremos y de su número 10. No obtendrás eso de James Rodríguez", fueron las palabras del inglés a Football Insider.

Según el exfutbolista, Benítez lo que siempre le ha pedido a sus dirigidos es sacrificio, por lo que indicó que James tendrán que defender si quiere ser parte de los ‘toffes’: “Lo que sí tiene es el estilo, las habilidades y aporta asistencias, pero algunos entrenadores quieren otros atributos. Rafa querrá extremos que puedan regresar y defender. Demarai Gray es un poco así, James no. La Premier League es la liga más rápida del mundo, tiene mucha energía. Si James Rodríguez no está preparado para trabajar, Rafa no se quedará con él”.

Hay que recordar que James no tiene su futuro asegurado en el Everton, por lo que se especula el Milan y Porto estarían detrás de las asistencias y goles del colombiano. Sin embargo, desde hace unos días el tema no se ha vuelto a tocar, por lo que tendrá que seguir entrenando, a pesar que se encuentra en aislamiento por las medidas de bioseguridad.