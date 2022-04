VIDEO - Luis Díaz es sensación en Liverpool y tiene nueva canción

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz se ha convertido en la nueva gran figura de Liverpool a pesar de que no lleva más de tres meses en el equipo de la Premier League.

Díaz ha impresionado a la afición de Anfield por su brillante rendimiento en los 17 partidos jugados, en los que ha logrado cuatro goles.

Producto de sus actuaciones, el colombiano ha recibido importantes elogios no solo de sus compañeros, entrenadores y exjugadores, si no que también de la hinchada, que ya le ha dedicado una canción, la cual se conoció su letra hace algunos días.

Sin embargo, la banda que presenta el programa británico @theredmentv decidió grabarla en un estudio al mejor estilo del rock del Reino Unido.

Esta la canción de Luis Díaz:

​He signed for Liverpool from FC Porto

And when he scores he dances with Diogo

He plays with Salah, Mané and Firmino

​Oh Luis Díaz sends us fucking loco

Oh Luis Díaz

Oh Luis Díaz