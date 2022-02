Quintero no sufrió lesión, pero tiene en riesgo su titularidad en River Plate

El volante colombiano Juan Fernando Quintero volvió a jugar con la camiseta de River Plate el sábado 12 de febrero en la derrota ante Unión de Santa Fe en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

Quintero fue titular y disputó 45 minutos. Para el segundo tiempo, el mediocampista se quedó en el banco de suplentes y a través de las transmisión se informó que tenía una bolsa de hielo en su rodilla izquierda.

A pesar de las alarmas que se encendieron por una posible lesión, este lunes 14 de febrero se vio al colombiano entrenando con normalidad junto al uruguayo Nicolás De La Cruz, quien también dejó el encuentro con molestias.

Marcelo Gallardo, entrenador del equipo de la 'banda cruzada', explicó en rueda de prensa que vio bien a Quintero, pero al mismo tiempo aceptó que no está en condiciones para jugar 90 minutos.

“Lo vi bien y terminó bien físicamente, pero aún no está para jugar 90 minutos. En general no fue un partido bueno del equipo. No pudimos hacer pie en el juego ni sostener la intensidad de Unión, que no nos dejó jugar, más allá de que teníamos futbolistas de buen pie. Tenemos que saber combatir y ser igual de intensos que los rivales”, afirmó el estratega.

Ahora, Juan Fernando Quintero y River Plate se preparan para recibir este miércoles 16 de febrero a Patronato en la segunda jornada del campeonato.