Real Madrid la mandó cambiada sobre el Mundial de Clubes: comunicado oficial

El Real Madrid ha emitido un comunicado este lunes en el que confirma su presencia en el nuevo Mundial de Clubes de la próxima temporada, después de que su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, dijera en una entrevista en su país que el conjunto blanco no lo disputaría.



"El Real Madrid C. F. comunica que en ningún momento se ha cuestionado su participación en el nuevo Mundial de Clubes que organizará la FIFA en la próxima temporada 2024/2025. Por tanto, nuestro club disputará, tal como está previsto, esta competición oficial que afrontamos con orgullo y con la máxima ilusión para volver a hacer soñar a nuestros millones de aficionados por todo el mundo con un nuevo título", publicó el club en su página web.



Un comunicado que llegó horas más tarde de que Ancelotti dijese que su equipo no acudirá al próximo y novedoso Mundial de Clubes e incidiese en que, al igual que el club blanco, habrá varios conjuntos más que rechacen la participación.

"La FIFA se puede olvidar, los jugadores y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA quiere darnos esa cantidad por toda la copa. Negativo. Como nosotros, otros clubes rechazarán la invitación", dijo en una entrevista con 'Il Giornale' sobre el torneo.



Palabras que, de forma simultanea al comunicado del Real Madrid, 'Carletto' quiso matizar en sus redes sociales.

"Mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero que puede ser una gran oportunidad para seguir peleando por grandes títulos con el Real Madrid", publicó en su cuenta oficial de X.



El Mundial de clubes estrenará su formato en verano de 2025, del 15 de junio al 13 de julio, y que será disputado por 32 equipos de las seis confederaciones.