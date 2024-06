Real Madrid ya tiene el reemplazo de Kroos y pagaría 150 millones de euros

El Real Madrid anunció hace un par de semanas el fin de la exitosa carrera de Toni Kroos en el club, un centrocampista alemán que ha sido una figura clave durante una década. Kroos, quien ha sido definido como "una de las grandes leyendas" del club, ha conquistado 22 títulos con los blancos y jugará su último partido en la final de la Liga de Campeones en Wembley.

La partida de Kroos deja un vacío significativo en el medio campo del Real Madrid. A pesar de contar con un plantel estelar, además de contratar a figuras como Kylian Mbappé y el joven prodigio brasileño Endrick, el club reconoce la necesidad urgente de encontrar un sucesor adecuado para Kroos.

La calidad y la visión de juego del alemán han sido fundamentales en el esquema del equipo, y su salida plantea un reto considerable para mantener el mismo nivel de excelencia en el centro del campo.

El reemplazo de Kroos

En este contexto, el Real Madrid ha centrado su atención en Florian Wirtz, el joven talento del Bayer Leverkusen, como el reemplazo natural de Kroos. Wirtz ha impresionado a muchos con su desempeño en la Bundesliga, y uno de sus más fervientes admiradores es Xabi Alonso, exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Leverkusen.

Alonso, al ser consultado sobre los jugadores de su equipo con potencial para jugar en el Real Madrid, no dudó en destacar a Wirtz: "¿Qué jugadores del Leverkusen tienen potencial para jugar en el Real Madrid? Debería tener una visión más global, pero pienso en Florian Wirtz. Creo que podría encajar perfectamente. Messi es tan bueno porque sabe cómo y cuándo tiene que dar los pases. No se trata de hacer siempre el movimiento más bonito sino el mejor y más inteligente. Florian puede hacerlo y lo hace. Por eso es también tan bueno y distinto al resto".

El interés del Real Madrid en Wirtz no es una mera especulación. Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, confirmó en una entrevista con Radio Marca de España la dificultad de retener a su joven estrella, afirmando: "En el mundo del fútbol no se puede decir que nunca se venderá a nadie, pero no venderíamos a Wirtz por menos de 150 millones. Yo me lamento haber hablado hace un tiempo y tasarlo en 150 millones de euros. Para nosotros no tiene precio". A pesar de esta valoración, Carro dejó la puerta abierta para una futura negociación.

Según el medio alemán Bild, el Real Madrid ya ha comenzado a gestionar el fichaje de Wirtz, con la oferta dispuesta a llegar a los 150 millones de euros limpios. Aunque Wirtz ha expresado su deseo de continuar una temporada más en el Leverkusen para disputar la Champions League y seguir bajo la dirección de Alonso, la realidad es que el interés del Real Madrid podría concretarse en el próximo mercado de verano.

El joven talento alemán, que en 2022 renovó su contrato con el Leverkusen hasta junio de 2027, ve con buenos ojos la posibilidad de unirse a las filas del Real Madrid, aunque prefiere hacerlo después de un año más en su actual club. Esta postura podría complicar las negociaciones, pero la determinación del Real Madrid para asegurar a un jugador de la calidad de Wirtz es firme.

La eventual llegada de Wirtz al Santiago Bernabéu promete llenar el vacío dejado por Kroos, aportando frescura y una visión de juego excepcional al centro del campo madridista. La apuesta del Real Madrid por el joven alemán refleja su compromiso con mantener su estatus de élite en el fútbol mundial y su capacidad para atraer a los mejores talentos. Así, mientras Kroos se prepara para despedirse, el Real Madrid ya vislumbra un futuro prometedor con Florian Wirtz como la nueva pieza clave en su engranaje futbolístico.