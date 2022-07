El Real Madrid adelanta su pretemporada en Estados Unidos, el país que habilitó diferentes estadios para que el equipo español pudiera disputar los compromisos amistosos programados con varios clubes internacionales con los que medirá el nivel en el que está para lo que será el 2022-23.

El fin de semana se enfrentó a Barcelona en Las Vegas y perdió por la mínima diferencia, pero para esta oportunidad el ritmo de juego será diferente.

Tendrá que medirse con el América de México, uno de los equipo más fuertes de la Liga MX al cual verá en San Francisco, Estados Unidos.

El último partido de los dirigidos por Carlo Ancelotti será con Juventus y después deben viajar a Finlandia para disputar la final de la Supercopa de Europa frente al Frankfurt el próximo 10 de agosto a las 2:00 pm (hora de Colombia).

Real Madrid vs América EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido este martes

El partido Real Madrid vs América se puede ver en Colombia por DIRECTV Sports Colombia, directvsports.com, DIRECTV Sports App; mientras que en México lo podrá ver por Blue To Go Video Everywhere, TUDN En Vivo, TUDN, Blim TV, ViX. En Estados Unidos transmite el juego TUDN App, FOX Deportes, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, Univision NOW, Fox Sports 2, FOX Sports App, Univision. También puede seguir el partido por Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 21:30

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 22:30

Argentina y Chile: 23:30

Estados Unidos: 22:30 (este), 18:30 (pacífico)