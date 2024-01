Revolcón en el Pereira: 'feas' declaraciones desatan la polémica

Más allá de lo que está siendo deportivamente el Periera en el inicio de la Liga Betplay, en las últimas horas el 'Grande Matecaña' se volvió tendencia después de las declaraciones del asistente técnico, Rubén Darío Bedoya, quien no se guardó nada.

Es sus palabras, el AT de Leonel Álvarez dio a conocer por qué no se siente tranquilo en este mercado de fichajes: "Conformes en su totalidad no lo estamos. Hemos tratado de pedir otra clase de jugadores y no se ha dado".

"Han llegado ciertos jugadores que es indiscutible que tienen capacidad y que han competido a nivel Nacional y ellos pueden ofrecer algo, pero solicitamos otra clase de futbolistas que no han podido ser contratados por el club", continuó diciendo con eso.

Y remató con una frase que desató la polémica entre los hinchas: "Falta tener un equipo al gusto del técnico. Son situaciones administrativas y temas puntuales en condición de cifras"

"Intentaremos hacer trabajo con la gente que ha llegado porque tenemos un compromiso con la institución y con la afición", fue lo que dijo Bedoya, frases suficientes para que desde el entorno del equipo afirmaran que se respira ambiente pesado en el camerino.

Así las cosas, ahora solo falta esperar lo que pasará en las próximas horas con este club, que deberá medirse a Independiente Medellín en la segunda fecha este fin de semana, pero esta polémica estaría superando la importancia del partido que jugarán.