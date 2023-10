Se acabaron los rumores: destaparon el verdadero motivo por el que David Ospina NO está jugando

Para nadie es un secreto que David Ospina es uno de los arqueros más representativos en la historia de Colombia y por eso, muchos se preguntan que está pasando realmente con este jugador, quien lleva varias semanas sin jugar con el Al Nassr, el equipo de Arabia Saudita al que pertenece actualmente.

Hace más de tres meses, Ospina sufrió una lesión en su codo, pero posteriormente fue operado y se recuperó; aún y con todo eso sigue sin jugar con el equipo donde también está Cristiano Ronaldo, por lo que muchos rumores han salido al rededor de este hecho.

Bien, pues lo que se pudo conocer, es que la verdadera razón es por una cuestión logística que tendrá a Ospina sin jugar, al menos, en lo que resta de la temporada, pues no puede aparecer en ninguna competición oficial del Al Nassr.

Esto se debe a que cuando el entrenador Luis Castro tenía que pasar la lista oficial del equipo, solo podía inscribir a ocho internacionales y para entonces, Ospina seguía recuperándose de su lesión, por lo que no fue tenido en cuenta y se quedó sin posibilidad de aparecer en los torneos.

Es decir, su lesión desencadenó esta situación y ahora deberá esperar el resto de la temporada para volver a la competencia oficial, pero esto no quiere decir que Néstor Lorenzo no lo pueda tener en cuenta para la selección Colombia, pues su inscripción con Al Nassar, no influye en la 'tricolor'.

Así las cosas, solo queda esperar que Ospina sea inscrito a las competencia de Arabia, al menos que en el próximo mercado de invierno busque salida a otro equipo en el que tenga mucha más regularidad, más teniendo en cuenta que ya es un jugador de 35 años.