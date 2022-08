Se activó la primera opción para darle continuidad al fútbol femenino

Como se sabe, para el segundo semestre de este año no habrá liga femenina en Colombia, un hecho que puso a varias partes a discutir, teniendo en cuenta el resultado de las jugadoras en torneos internacionales y la necesidad de preparar a los equipos clasificados a la Copa Libertadores.

Valorando que América y Deportivo Cali no podían perder el 'fogueo' para llegar a punto al campeonato continental, algunas futbolistas de estos equipos pidieron ayuda a Clara Luz Roldán, la gobernadora del Valle, que amablemente les dio una solución.

En la mañana de este marte se presentó la Copa Élite de Fútbol Femenino Valle Oro Puro, una iniciativa construida desde la necesidad de las jugadoras de seguir en constante preparación para la liga nacional del siguiente año y la Libertadores.

Dentro de la exposición de este nuevo torneo, Catalina Usme, la jugadora del equipo rojo, dio sus sensaciones de lo que está siendo este proyecto: "Sin duda el Valle del Cauca se ha convertido en un referente para el fútbol femenino. Yo creo que ha faltado la pauta importante a nivel nacional de cómo se debe hacer las cosas. Yo no soy vallecaucana pero hoy en día me siento como una más y me gusta saber lo que se piensa hacer en esta copa élite; creo que es un modelo a seguir, es la formar de hacer las cosas".

"Es responsabilidad de todos hacer que el fútbol femenino crezca en todas sus esferas. Vamos a darle la posibilidad a muchas mujeres de que sigan construyendo y que puedan ver en este deporte un proyecto de vida" concluyó la capitana del equipo caleño.

Por el momento se sabe que en total son cinco categorías las que estarán en acción en Palmira, Tuluá, Yumbo y varias comunas de Cali.