Selección Colombia: destaparon al técnico que preferían los jugadores y no es Pékerman

La selección Colombia ha pasado por varios técnicos nacionales e internacionales y aunque algunos de ellos han hecho procesos más largos, parece que los jugadores tenían claro cuál era ese que querían mantener en el banquillo de la 'tricolor'.

Dicha información fue revelada por Carlos Bacca, el delantero del Junior de Barranquilla, que en una entrevista dio a conocer que había un entrenador que esperaban tener por mucho tiempo, pero la Federación Colombiana de Fútbol les cambió los planes.

Bien, pues según Bacca, siempre prefirieron que Arturo Reyes se mantuviera antes de contratar a Carlos Queiroz, pues sabían el tipo de juego que estaba implementando en la selección el actual técnico del Junior.

"Estábamos jugando bien, alegre, un fútbol que le gusta a la gente. Íbamos con alegría a la concentración y se hizo una reunión para que el profe Arturo siguiera, pero la respuesta fue que ya estaba contratado el profe Queiroz", inició diciendo Bacca.

Por otro lado, confesó que la "realidad de lo que pasó con Queiroz todo la sabemos, no quiere decir que si se hubiese queda el profe Arturo, no lo sabemos, no podemos hablar de algo que no sucedió... pero sí de los 4 partidos, cómo nos sentimos cuando íbamos a esas convocatorias, la alegría del que jugaba y no jugaba, era buen ambiente y eso es lo más importante".

Así las cosas, queda claro que tras la salida de José Néstor Pékerman, los jugadores sabían que preferían a Reyes sobre Queiroz, pero eso ya no ocurrió y siempre quedarán con la incertidumbre de lo que hubiera ocurrido si los planes se hubiesen dado de forma diferente.