Cuadrado "llegó muy golpeado" anímicamente, resaltan en la Juventus

La doble jornada de Eliminatoria sudamericana sigue dejando afectados. Y es que en el fútbol italiano aseguran que el jugador Juan Guillermo Cuadrado no se encuentra bien después de haber estado con la Selección Colombia. El diario Tuttosport resalta que el 'cafetero' llegó "muy golpeado" anímicamente.

Sin embargo, el rotativo asegura que la Juventus y el técnico Andrea Pirlo esperan que Cuadrado consiga pasar la página de la 'Tricolor' este fin de semana en la Serie A de Italia.

Cabe resaltar que el futbolista no jugó sus mejores presentaciones con el combinado nacional, ya que se vio errático en defensa al ayudar a recuperar la pelota y no ayudó en ataque lo necesario. No obstante, él fue el único de los jugadores colombianos que se pronunciaron ante los medios de comunicación tras la dura goleada ante Ecuador por 6-1.

"Volver a Turín se convierte en un regreso a una isla feliz para el colombiano, quien es un elemento de equilibrio en el equipo, antes con Sarri y ahora más con Pirlo", indica Tuttosport.

Juventus juega este sábado ante el Cagliari por el campeonato italiano desde las 2:45 p.m. El líder de la liga es el Milan.