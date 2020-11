Gratificante premio para Duván Zapata en Atalanta antes de llegar a la Selección

Aunque esta temporada ha tenido algunos resultados adversos para Atalanta tanto en la Serie A como en la Champions League, el equipo de Bérgamo sigue siendo uno de los que tiene fútbol más atractivo en Europa y tiene tres colombianos en sus filas.

Sin duda alguna, el mejor jugador de Atalanta en los últimos meses es el delantero colombiano Duván Zapata y esto se ha ratificado con el premio que le han otorgado desde el club este sábado como el mejor jugador del mes entre septiembre y octubre Algo que se otorga por medio de la votación de los fanáticos.

En el periodo de septiembre y octubre en el que fue premiado, Duván Zapata jugó 8 partidos en los que anotó 5 goles y dio 4 asistencias entre los cotejos correspondientes a la Serie A y la Champions League. Asimismo, el delantero colombiano se acerca al récord de ser el quinto goleador en la historia del club.

Duván Zapata será pieza clave para Atalanta este domingo cuando se enfrenten al Inter de Milán en la séptima jornada de la Serie A de Italia. Luego de este juego llegará a la convocatoria de la Selección Colombia donde tendrá la responsabilidad de ser el delantero principal del equipo de Queiroz para enfrentar a Uruguay y Ecuador.

