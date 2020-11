Palabras de despedida: un nostálgico Duván Vergara promete volver a América

En medio de un año de altibajos en América de Cali por su eliminación en torneos internacionales, pero un buen presente en la Liga Betplay, un tema que sigue siendo ineludible es el de Duván Vergara, el delantero escarlata y gran figura de los últimos meses en el fútbol colombiano.

Es bien sabido que la salida de Vergara hacia el fútbol del exterior es inminente y se daría para enero de 2021. América tiene algunas ofertas en carpeta y el delantero espera despedirse con un título antes de tomar rumbo internacional por segunda ocasión tras su paso por Argentina cuando salió de Envigado.

“Este equipo se me robó el corazón, la hinchada también se me lo robó. América me dio la oportunidad que quise tener, me ha dado todo y felicidad que es lo más importante. Si me voy del país y vuelvo mi primera opción va a ser América", contó Vergara en diálogo con el exfutbolista Martín Arzuaga a través de redes sociales.

Por otro lado, en el entorno de Duván Vergara y en el mismo América esperan una convocatoria para el delantero en la Selección Colombia de cara a la doble fecha de Eliminatorias que se avecina en Sudamérica.

En los planes de América está recibir cerca de 7 millones de euros por Duván Vergara y tiene Brasil y Portugal como posibles destinos para su futuro.