Histórico de la Selección Colombia, el sueño imposible de Berlusconi: “Es amor a primera vista”

Silvio Berlusconi, fallecido este lunes a los 86 años a causa de la leucemia que padecía desde hace tiempo, fue un hombre de negocios y de política. Pero también de fútbol. La impronta que deja en el deporte rey, rubricada con un Milan histórico que gobernó durante 31 años no tiene parangón con muchas otras obras de arquitectura futbolística. Aquel Milan campeón será siempre el Milan de Berlusconi.

Berlusconi comenzó su andadura con el conjunto "rossonero" en 1986, hace ya 37 años. Su ascenso al poder del Milan fue algo extraño. Dos descensos administrativos, en 1981 y 1983, y un presidente, Giovanni Nardi, fugado, generaron un caldo de cultivo de incertidumbre en el norte de Italia sobre el rumbo que iba a tomar el Milan.

Tardó solo tres años en dar sus frutos el renovado proyecto milanista desde la llegada del magnate. En 1989 se consagró como un ogro en Italia ganando el "Scudetto" y la Supercopa de Italia; y en Europa, levantando la primera orejona de su palmarés. Un año más tarde conquistó la segunda Copa de Europa, asentándose como un grande en Europa. Berlusconi cumplió su objetivo.

Las vitrinas comenzaron a llenarse de trofeos, hasta un total de 28 entorchados que se tiñeron de "rossonero": cinco Ligas de Campeones, cinco Supercopas de Europa, ocho "Scudetti", un Mundialito, seis Supercopas de Italia y una Copa, entre otros.

El Milan era la imagen del éxito de un hombre de negocios que compaginaba vida deportiva y política, muchas veces sin diferenciar entre ellas, refugiándose en la gloria futbolística de los numerosos escándalos que acompañaron su carrera.

Berlusconi puso la mira de Asprilla y Jackson Martínez

Involucrado en muchas de las mega operaciones del fútbol mundial que se hicieron en los noventas y comienzos de los 2000, Berlusconi no escondió en su momento la intención de querer fichar a Faustino Asprilla cuando éste se convirtió en figura del Parma de Italia hacia 1993.

“Es un amor a primera vista, me ha gustado desde el primer momento y es un jugador que me encantaría tener. Me recuerda a Marco van Basten”, dijo en su momento, más allá de que el fichaje nunca se llegó a concretar.

También quiso tener Berlusconi en su Milán a Jackson Martínez. Incluso afirmó que la negociación estaba muy cerca de llevarse a cabo. “El jugador está muy cerca de vestir la camiseta del Milán”, señaló en su momento. Al final, dicha negociación tampoco tuvo éxito y el atacante chocoano términó fichado por el atlético de Madrid.