Ospina podría volver a ser dirigido por Gattuso, esta vez en la Fiorentina

La temporada del equipo del golero colombiano David Ospina, Napoli, no terminó como la esperaban el cuerpo técnico, hinchas y directivos, ya que no pudieron acceder a la Champions Legue, por lo que quedó el consuelo de disputar la Europa League. No obstante, este no fue el único problema. El no cumplir con los objetivos trazados hicieron que Gennaro Gattuso no fuese más el técnico del equipo italiano, por lo cual, su colega Luciano Spalleti se convirtió en su sucesor para el próximo torneo.

Con la llegada de Spalleti se vislumbran grandes retoques en la plantilla del Napoli, donde uno de esos cambios podría ser el del golero colombiano, Ospina, quien llegó a ser titular en el equipo del entonces estratega Gattuso.

Según el medio italiano, La Gazzetta dello Sport, “la alternancia entre los arqueros quedará solo como un mal recuerdo de una práctica poco convincente introducida por Gattuso. Con Luciano Spalletti no va a surgir el problema, el Napoli tendrá su propio portero y muchos saludos a las angustias y sufrimientos de quienes han tenido que seguir las decisiones del extécnico. Tras alternar con Ospina durante la gestión de Gattuso, el nuevo técnico ya ha aclarado la línea. El dueño del puesto será Alex Meret", quien era el guardameta suplente del cafetero Ospina.

Con esta noticia, trascendió que Gattuso estaría a gusto con las atajadas del golero nacional, por lo que podría llevárselo a su nuevo equipo, Fiorentina, donde fue anunciado en días pasados y además, donde se conoció que su portero Bartlomiej Dragowski podría salir en el próximo mercado de fichajes.

Hay que recordar que en la presente temporada, Meret jugó en 28 oportunidades, recibió 36 goles y sacó en siete oportunidades su arco en cero; mientras tanto, Ospina disputó 23 compromisos, encajó 21 goles y sacó diez veces su valla invicta.

Por el momento, Ospina se encuentra 100% concentrado con la Selección Colombia, ya que hoy jugará en Lima con la tricolor y se enfrentará ante el combinado peruano.