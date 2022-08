El italiano Maurizio Sarri, entrenador de la Lazio, confirmó este jueves que el deseo del centrocampista español Luis Alberto es volver al Sevilla, aunque no sabe si se llegará a concretar la operación.

"Por segundo año consecutivo (Luis Alberto) ha manifestado su voluntad de terminar su carrera en España. Más que en España en general, en Sevilla concretamente. No puedo decirte todavía si lo tendré a principios de septiembre. Chico inteligente, gran jugador y carácter, si quiere, particular", desveló el técnico en una entrevista con 'Corriere dello Sport'.

Vea también: Juan Perea, hijo de Amaranto, fue convocado en Atlético de Madrid

James Rodríguez vuelve a acercarse a la Lazio

Así las cosas, se abre otra vez la posibilidad para que James David Rodríguez Rubio sea nuevo jugador de la Lazio, pues dada la intención de salir por parte de Luis Alberto, el colombiano podría recalar como recambio, tal como se explicó hace algunas semanas.

Cabe recordar que el estilo de juego predominante en la Serie A italiana obedece a esquemas fuertes en el medio, que pese a no contar con jugadores muy veloces, sí le apuesta a los balones filtrados y el juego por el medio, por lo que James no sería ajeno a tal ideal.

Seguido a la posibilidad de que Luis Alberto se marche al Sevilla, Sarri alabó la figura del central español Raúl Albiol, con el que coincidió en Nápoles, al que tilda de como "un defensa superior".

"En mi carrera, el que más rápido entendió lo que pedía fue Albiol, un defensa superior. En muy poco tiempo lo entendió todo, al punto que hasta pude quedarme en casa, pudo haber dirigido los entrenamientos", comentó.

Le puede interesar: De no creer: La cantidad de lesiones que ha tenido James en los últimos años

Su máximo rival en la región de Lazio es el Roma de José Mourinho, sobre el que también reflexionó: "Me gusta Mourinho. Las diferencias dependen sobre todo del punto de partida, de los orígenes. Crecí entre aficionados, gente de otro nivel, mientras que Mourinho partió del Barcelona"

"Estoy bien aquí (Lazio), me gusta el ambiente, tengo la oportunidad de expresarme y sobre todo divertirme. Yo también he cambiado, ahora el trabajo debe darme diversión, mi sentimiento hacia el fútbol ha cambiado. Y trabajar en un club que no pertenece a un fondo sino a una familia me gusta", sentenció.