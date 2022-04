El futuro de Reinaldo Rueda en la tricolor sigue sin resolverse. El estratega vallecaucano no ha confirmado su salida del equipo nacional y por parte de la federación hay voces que quieren su continuidad.

El técnico no logró el objetivo de llevar al combinado patrio a Qatar 2022; los malos resultados y el bajo nivel de juego complicaron a Colombia en su sueño de alcanzar su tercer mundial de manera consecutiva.

Sin embargo, el entrenador campeón de América en 2016 sigue teniendo un gran reconocimiento. Aunque las últimas experiencias de Rueda como DT no han sido las mejores, su credibilidad no ha disminuido. Su complicado paso por las selecciones de Chile y Colombia no han logrado borrar su buen trabajo previo. El vallecaucano ha sido buscado por algunos de sus ex equipos para una nueva etapa en sus banquillos.

Nacional fue el primero de los equipos que se interesó en el estratega. Desde el cuadro paisa querían el regreso del entrenador que les dio la gloria continental hace seis años. Sin embargo, parece que la desvinculación de Rueda de su actual cargo de seleccionador colombiano ha frenado cualquier intención.

Además del interés del cuadro 'verdolaga,' uno de los nuevos pretendientes para el técnico sería Honduras. El combinado 'catracho' estaría tras la pista del colombiano, según el diario 'La Prensa' de ese país. La intención de los hondureños sería tener de regreso al que los clasificó para el Mundial de Sudáfrica 2010.

La posibilidad surge luego de la salida del 'Bolillo' Gómez, que hasta el día de ayer estuvo en el conjunto centroamericano.

Por ahora, Rueda y la Federación deben resolver la situación de su contrato para saber si continuará o no al frente del equipo colombiano, que ya empieza a pensar en los amistosos que posiblemente habrá en los meses de septiembre.