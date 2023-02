Cárdenas admitió errores, envío mensaje al arquero y preocupación por Paraguay

La Selección Colombia Sub-20 cayó derrotada ante Uruguay en su debut en hexagonal final del Sudamericano. El conjunto dirigido por Héctor Cárdenas no tuvo un buen rendimiento ante la celeste. Sus errores y su falta definición le terminaron costando la primera derrota en la fase final del torneo.

Para muchos, el elenco cafetero tuvo varios nombres señalados dentro de los responsables de la primera caída. Ricardo Caraballo y Luis Marquines fueron los señalados por la afición del combinado amarillo, en lo que fue el primer partido decisivo del combinado nacional

El conjunto colombiano llevaba un buen rendimiento y tenía un desempeño adecuado hasta el minuto 78. Sin embargo, una serie de errores, permitieron que Facu González aprovechara y acabara marcando el tanto para Uruguay, que sería lapidario para los de Cárdenas.

Posteriormente a la derrota, el entrenador se mostró bastante insatisfecho por el desarrollo del partido y señaló cuáles fueron sus reflexiones luego de la derrota ante el conjunto celeste.

Los errores de Luis Marquines: "El funcionamiento cuando se gana es colectivo y cuando se tienen errores no son solamente individuales. Hay una respuesta y una acción previa al equipo que no atendió una pelota muy difícil de controlar.



Comportamiento en la defensa: "Fernando Álvarez nos da la posibilidad de tener juego aéreo , capacidades y su buena visión de juego".



Fallos en la definición: "No hay que recomponer el camino porque ahí está. Hemos generado ocasiones, pero el problema es que no tenemos, pero no hubo progresión. Las situaciones se crearon y fue muy diferente en que no fuimos eficientes".



Problemas en la propuesta de juego: "Es tener la tranquilidad porque no podemos desconocer que este equipo ha propuesto a diferentes rivales y se han generado situaciones que infortunadamente no hemos podido convertir. La confianza existe y es lo que nos va a llevar a esa clasificación al Mundial".



Partido contra Paraguay: "Buen rival, va a ser un partido muy diferente para ambos, porque todos tenemos la única intensión de sumar de a tres puntos".

Ahora, el combinado nacional espera su próximo encuentro contra Paraguay. El onceno colombiano deberá sumar mínimo 6 puntos para tener un lugar entre los clasificados.