Carlos Tévez y la dolorosa imagen de cómo le quedó el tobillo tras Boca Vs. River

Hay que resaltar que esta imagen la dio a conocer el periodista argentino, Alejandro Infantino en medio del programa ESPN FC, la cual se la concedió el propio Tévez, luego que Infantino le preguntara cómo seguía de su lesión.

“Tuve que jugar infiltrado, con un tobillo hinchado. Pero son partidos que uno disfruta, quiere estar. Me sentí bien, cómodo. Si el rival no era River, no arriesgaba de esta manera. Ahora hay que pasar esta semana que va a ser dura por el tema del dolor. Tengo que ponerme bien para el partido de la semana que viene", comentó el ‘Apache’, quien espera recuperarse de la mejor manera para estar disponible para los próximos encuentros.

Cabe resaltar que el plantel ‘xeneize’ regresó a los entrenamientos en la mañana de este martes, donde Tévez llevó a cabo ejercicios regenerativos para poder estar presente en el compromiso de este fin de semana donde Boca tendrá que cruzarse ante Talleres de Córdoba.