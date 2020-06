El 'Gallego' Méndez cuenta cómo es ser el asistente de Maradona en Gimnasia

Sebastián el 'Gallego' Méndez, asistente técnico del astro argentino Diego Armando Maradona, habló en 'Planeta Fútbol de Antena 2 sobre trabajar con el eterno diez en el club de Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo que finalmente conservó la categoría por la suspensión del campeonato argentino.

Sobre el trabajo motivacional del astro argentino con los futbolistas, el ‘Gallego’ resaltó: “Nosotros en campo trabajamos los tres, desde el que era mi primer ayudante en Cúcuta. Yo siempre digo una cosa… Si un jugador no responde a lo que te puede decir Maradona, es complicado. Él siempre transmite mucho respeto y ayuda a los jugadores, quiere al jugador, él transmite mucho”, destacó.

Méndez recordó cómo conoció a Diego Maradona y cuándo pudo iniciar a trabajar con él. "A Diego lo conocí mucho antes de jugador. En el 95 o 97 él jugaba en Boca y tuvimos una relación. Él siempre ha tenido muy buenos detalles. Yo nunca había trabajado como segundo entrenador, hablé con Diego y se dio esta opción. Tuvimos un par de charlas y empezamos a trabajar, siempre con una simpleza. A pesar de todos los problemas, él siempre está con una sonrisa, es un gran compañero de trabajo", puntualizó.

El ’Gallego’ aseguró que ya está definida la continuidad en Gimnasia, donde la idea es trabajar fuerte para ubicar al equipo en las mejores posiciones del torneo. "El deseo es que continúe y se dio por eso seguir. Así que felices de poder seguir en Gimnasia y poder dirigir con Diego y con todo el cuerpo técnico. Vamos a pelear por tener un equipo más competitivo y alejarnos del descenso", analizó.

Por último, Méndez recordó su paso por el Cúcuta Deportivo como primer entrenador, contó por qué el colombiano Jonathan Agudelo no seguirá en Gimnasia y aseguró que salió bien del cuadro ‘motilón’. "Se le vencía el préstamo en junio a Agudelo, y acá no sabemos cuándo se reinicie el fútbol. Hay muchos jugadores del plantel que no sabemos si van a seguir por la situación económica".

"Sí, me cumplieron con todo en Cúcuta. No puedo decir absolutamente nada con respecto a esto. Cuando nos fuimos cumplieron con todo. Fue difícil trabajar en Cúcuta por muchas razones, por la infraestructura, pero yo siempre pienso en la parte humana y teníamos un plante dispuesto a hacer las cosas bien", concñuyó.