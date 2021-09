Jorge 'El Patrón' Bermúdez volvió a darle con todo a Sebastián Villa. El exjugador colombiano, que actualmente trabaja en la dirigencia de Boca Juniors con Juan Román Riquelme, decidió pronunciarse sobre la situación del extremo 'cafetero' por la polémica que se ha armado con él en los últimos meses y con los demás futbolistas de Colombia, caso concreto de Edwin Cardona y Frank Fabra.

La situación con Villa no se compara con lo que le sucede a los demás jugadores, por eso Bermúdez decidió referirse al caso en específico.

"Dejemos de pensar siempre que el Consejo tiene la culpa, que lo colgamos. Acá el responsable de esta situación es el jugador. Pero también hay una autoridad máxima en nuestro club. Nadie está por encima. Nos podemos equivocar, pero las actitudes hay que demostrarlas", dijo en Presión Alta de TyC Sports sobre lo que hizo el extremo respecto a los otros compatriotas suyos.

"Del arrepentimiento de rodilla nunca estuve de acuerdo. Me gustaría manejar esto con tranquilidad como así también manejamos hace un tiempo todos los temas negativos que había sobre Villa", remarcó.

También el 'Patrón' defendió a los otros colombianos en el plantel, que para él no tienen que ver con el mal presente en Boca, pues así se hayan equivocado no es lo mismo que hizo Cardona con la actitud de Villa.

"Los meten en la misma bolsa y no es así. Creo que ellos mismos tienen que poner su parte para superar la adversidad. Ellos mismos deben demostrarle al mundo Boca por qué los trajeron al club y por qué seguimos creyendo en ellos. Pese a todo lo que se arma, se sigue creyendo en los jugadores. Confiamos en las personas. No se ha dejado de apostar a lo que saben hacer en el campo. Ojalá que todos estos malos entendidos y situaciones equivocadas, todos los compromisos que no se terminaron dando por parte de ellos, finalicen. Yo no lo disfruto", reiteró.

Boca Juniors enfrentará esta noche a Patronato por los cuartos de final de la Copa de Argentina. El juego se disputará desde las 7:30 p.m.