Gottardi sobre la pelea en Boca Juniors: "Para Russo es un partidito. Él le ganó a un cáncer"

Los últimos días en Boca Juniors ha dejado una tensa relación, ya que se filtró un audio donde se evidencia un conflicto entre algunos miembros del cuadro ‘Xeneize’ como Juan Román Riquelme y Jorge Bermúdez. Todo parece indicar que dentro del club hay una tensión latente, al punto que uno de los afectados es el entrenador Miguel Ángel Russo.

Por tal razón, una voz autorizada para hablar sobre el tema es Hugo Gottardi, quien fue asistente técnico de Russo durante 30 años, ganando títulos como la Copa Libertadores (2007) con Boca Juniors y la estrella 15 del FPC con Millonarios en 2017.

“Miguel está más allá de toda esta interna de Boca. Esto para él es un partidito. Él le ganó a un cáncer. ¡Qué le va a afectar si los jugadores están peleados con Riquelme!", fueron las palabras de Gottardi en Super Deportivo Radio de Santa Fe.



Asimismo, resaltó que el estratega campeón con Boca de la Superliga Argentina “va a dejar correr el agua, no va a pasar nada. No se va a meter entre el Consejo de Fútbol y los jugadores. En esta situación va a ser el que mejor va a salir parado. En Boca si no se te dan los resultados, a cualquiera llevan puesto".



Por otra parte, recordó que en el 2007 pasó algo similar en el conjunto ‘boquense’: “Cuando vino a Riquelme a Boca en 2007, Mauricio Macri tuvo que hacer una reunión entre Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo y Román para que se pudieran manejar los egos, porque Riquelme venía de tener diferencia con ellos".

Finalmente, recordó la forma en que la relación Russo-Gottardi se terminó: "La última vez que lo vi fue en la inauguración del estadio de Estudiantes y desde ahí no charlamos más. Se terminó. No sé si me sentaría a tomar un café con él, si vos trabajaste 30 años con una persona no podés avisarle por teléfono. Creo que no me lo merecía, me dolió mucho".