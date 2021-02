Marcelo Gallardo deja en veremos su continuidad en River Plate

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo aún no quiere revelar sobre qué sucederá con su futuro, luego que el equipo ‘Millonario’ se encuentra en una crisis económica; algo que tiene muy preocupado al ‘Muñeco’ con el tema de refuerzos para la presente temporada.

Por tal razón, en la rueda de prensa, Gallardo fue claro sobre lo que se ha venido especulando en las últimas semanas de abandonar el barco ‘Riverplatense’: "No vengo a comunicar mi continuidad, no voy a presionar a nadie. Es una situación difícil por la pandemia, no es entusiasta, tratamos de sostener lo que tenemos y lo que no podamos, estaremos en condiciones de evaluar posibilidades y dentro de eso después veremos cómo armarnos nuevamente".

Asimismo, recordó que si su continuidad en el banquillo se da, se debe “seguir siendo entusiastas para mantener una vara que, en al competencia, está muy alta. Tenemos que tener entusiasmo para seguir, es el tiempo que me tomo para aclarar en dónde estamos parados y hacia dónde vamos".

Por otra parte, confirmó lo que se viene hablando del posible regreso de Jonathan Maidana a la zaga defensiva ‘Millonaria’: “Maidana es al único que no le voy a cerrar las puertas, no soy el dueño, pero gestiono la parte directiva, sé lo que me da, sé que si viene va a competir y a hacer competir a los demás, no aseguro la titularidad a nadie y él lo sabe, quiere venir y haré que eso suceda, estamos por resolver esos 'temitas'. Hubo cosas en el medio, se fue hace dos años, pero está para competir".

Finalmente, también se refirió a el goleador, Sebastián Driussi, quien partió al fútbol ruso: “Hace un mes hablo con Sebastián Driussi, hace muchos esfuerzos, dependemos de que el equipo ruso defina la situación, todavía no lo podemos confirmar".

Cabe resaltar que la llegada de Agustín Palavecino sería para cubrir el hueco que dejaría Ignacio Fernández, quien podría emigrar al fútbol de Brasil: “Tiene una oferta y quiere salir, ha sido fundamental en nuestra gestión, si hay acuerdo entre los clubes será uno de los que saldrá en el mercado de pases”.