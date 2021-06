Jorge Carrascal se destapó: lo que sabe de su futuro y picante respuesta a las críticas

Uno de los futbolistas colombianos que vive un momento incómodo en el fútbol argentino es Jorge Carrascal, quien defiende los intereses de River Plate y ha recibido duras críticas por su pálido rendimiento en 2021 luego que le hayan otorgado la camiseta ‘10’ del equipo millonario.

En medio de los rumores, el colombiano dialogó con ‘River Monumental Tira’, dio varias pistas de su futuro y dejó una dura respuesta a las críticas que recibe casi a diario en el equipo argentino; no obstante, dejó sobre la mesa su posibilidad de continuar para el segundo semestre.

Lea también: Eduardo Méndez lo confirmó: sí hubo rifirrafe entre Santa Fe y América por fichajes

“En River me sentí bien desde que llegué por el cariño que me dan, de lo mejor que me encontré, personas que son demasiadas buenas, sabemos que en el fútbol hay maldad y acá no es así, estoy en un grupo que son una familia y eso me da mucha felicidad con esa buena energía de todos, el cuerpo técnico los trabajadores, el día a día es más fácil, voy feliz a trabajar por eso”, señaló en primera medida.

Luego dio luces respecto a su futuro: “Estoy muy contento en River y mi mente está enfocada en lo que viene y en trabajar para sacar lo mejor de mí, no sé qué se habla, pero ya cambió el chip y hay que pensar para adelante”.

De interés: América no para: confirman el cuarto fichaje que tendrá Osorio

Asimismo, relató el momento en el que Marcelo Gallardo decidió darle el voto de confianza: “Terminó el almuerzo y saliendo afuera me llamó y me dijo que me daba la 10, la agarro no hay problemas. No es fácil llevar la 10, fue un gran desafío para darme cuenta dónde estoy y cómo lo toma uno, es para darme confianza, da más ganas, no es fácil, pero me gusta, claro que sé quiénes fueron los 10 de River, como el Burrito (Ortega), o Alonso”,

Y cerró con una dura respuesta a las críticas que recibe: “No le presto atención a las críticas, las redes, la tv, o los periódicos, porque no necesito la opinión de los demás, porque yo sé lo que me pasa, hasta me fastidio y dejo de correr, pero no es porque uno no quiere, es el fastidio que no te sale las cosas, hay que seguir trabajando y sacarlo adelante lo más rápido posible, estoy más tranquilo y tengo otro chip”.