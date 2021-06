Otra mala para Sebastián Villa: fue llamado a juicio oral por caso de maltrato

Un juez argentino decidió este viernes elevar a juicio oral la causa que investiga por violencia de género al centrocampista colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa, acusado de amenazar y ocasionarle "lesiones" a su entonces pareja en abril de 2020.



Javier Maffucci Moore, juez de Garantías de Lomas de Zamora, resolvió elevar a juicio oral la causa y el abogado del futbolista, Martín Apolo, informó a diversos medios locales que apelará la medida en los próximos días.

Villa, de 25 años, está acusado de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas coactivas".



Maffucci Moore no hizo lugar al pedido de nulidad planteado por la defensa de Villa, que niega las acusaciones.



El juez aseguró en la resolución, compartida por diversos medios locales, que "los dichos de la víctima en estos sucesos, que por lo general suceden en la intimidad, son obviamente de una relevancia fundamental".



Tras la denuncia, Villa fue sancionado por el club y estuvo alrededor de siete meses sin jugar en el Xeneize.

El volante ofensivo volvió a ser tenido en cuenta en noviembre de 2020 y desde entonces es titular en Boca Juniors, que está en los octavos de final de la Copa Libertadores y que este lunes perdió ante Racing Club por penaltis en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.



El futbolista se encuentra de vacaciones en su Colombia natal.