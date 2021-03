Sebastián Villa tuvo críticas por bailar en los goles y su respuesta fue certera

Este domingo en el marco de la fecha 4 de la Copa de la Superliga Argentina, Boca Juniors goleó 7-1 como visitante a Vélez Sarsfield en Liniers con la presencia de los cuatro colombianos del equipo. La gran figura del partido fue Sebastián Villa y habló con la prensa después de su actuación.

El colombiano hizo dos goles y generó otros dos y fue cuestionado nuevamente por sus bailes de celebración tras cada anotación, puesto que en el entorno de Boca no cayó bien que lo hiciera el pasado miércoles en el empate parcial de Boca contra Claypole de la cuarta división por el mal partido de su equipo.

Ante la polémica de sus bailes, Villa respondió: “No voy a dejar de bailar. Yo respeto a todos los rivales y no voy a cambiar, me crie así”.

“Estoy agradecido por la oportunidad de marcar un gol y el triunfo, que es lo más importante… Somos futbolistas de élite, algunas veces jugamos bien, otras no, al hincha no le gusta. Tratamos de dar lo mejor y cada partido es diferente. Si no afrontas la presión, hay que dedicarse a otra cosa. Contento con lo que se hizo aquí", agregó Sebastián Villa.

Y cerró hablando del Superclásico del próximo domingo ante River Plate: "Fuimos a buscar el partido, fuimos justos ganadores, tenemos otro partido importante y daremos el todo por el todo. Donde el profesor me toque estar, lo haré. De eso se trata".