Un nuevo episodio de Verón y Maradona: La 'brujita' quiere reconciliación

El exjugador y actual presidente de Estudiantes de La Plata Juan Sebastián 'la Brujita' Verón dijo este miércoles que le "gustaría" estar a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el futuro y que está convencido de que Diego 'el Cholo' Simeone va a dirigir la Albiceleste.



Verón, que jugó en la selección Argentina y en Estudiantes, Boca Juniors, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea e Inter, entre otros equipos, sostuvo en diálogo con el canal Fox Sports que tiene el objetivo de presidir el organismo para "aportar a la modernización" del fútbol local.

"En algún momento realmente me gustaría. Hoy hay una cuestión educativa, nutricional que hay que llevar a todos lados que es importante y que ayuda al deportista. En ese ayudar la parte política y el lugar que ocupes es importante", precisó.



Además, dijo que cree que Simeone, su excompañero en la selección, "en algún momento va a ser" seleccionador de la Albiceleste.



"Para mí es de los técnicos que en continuidad mejor está hoy en Europa", sostuvo.



Con Verón como jugador y Simeone como entrenador, Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Liga argentina en 2006.

'La Brujita' también se refirió a los enfrentamientos públicos que tuvo con Diego Maradona, actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata (clásico rival de Estudiantes), y aseguró que no está "peleado" con él y que "el tiempo cura todas las heridas".



"Lo que diga sobre mí no me va a cambiar nada lo que siento y lo que me dio como jugador. Tuve suerte de compartir equipo y fue lo mejor. Se va a dar un reencuentro, hay que encontrar el momento", afirmó.



Verón y Maradona fueron compañeros en Boca Juniors en 1996 y 'la Brujita' fue dirigido por 'Pelusa' en el Mundial de Sudáfrica 2010.