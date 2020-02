Teófilo Gutiérrez le envió mensaje a Queiroz y contó qué le quita el sueño

A sus 34 años, el delantero de Junior de Barranquilla Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio es uno de los futbolistas que ha tenido mayor brillo en el fútbol profesional colombiano, al cual regresó en julio de 2017 tras un largo periplo por el balompié del exterior en donde jugó para importantes clubes como River Plate, Sporting de Lisboa, Trabsonzpor, entre otros.

Las buenas actuaciones dentro del terreno de juego le permitieron ser llamado por el argentino José Néstor Pékerman para vestir la camiseta de la Selección Colombia en 55 ocasiones y registrar 18 goles. Además, disputó el Mundial de Brasil 2014 en donde marcó en una oportunidad.

Le puede interesar: Sebastián Viera reveló su momento más difícil en Junior y la fecha de su retiro

Sin embargo, Teo, quien cuenta con una gran cantidad de títulos ganados, uno de ellos haber sido Rey de América, aún tiene algo que no le permite dormir con tranquilidad.

Y es que el gran anhelo del experimentado atacante es el de volver a ser convocado para vestir la "camiseta amarilla" de la selección nacional.

En entrevista para el El Heraldo de Barranquilla, Gutiérrez reveló que está feliz por lo que ha hecho en su carrera, pero a pesar de su edad y recorrido, sueña con recibir la oportunidad de jugar una vez más con la Selección Colombia.

"Yo no duermo, yo le dije a mis compañeros, yo no duermo hasta que Dios me permita otra vez ponerme la amarilla y poder decir 'me retiro de la selección'; si Dios me da la oportunidad y el entrenador. Cuando uno hace las cosas bien, uno tiene que dormir tranquilo, mi anhelo es siempre ponerme la camiseta amarilla", afirmó.

Lea también: Dimayor sorteó la primera fase de la Copa Colombia 2020

Teo también recordó que el delantero alemán Miroslav Klose fue pieza importante de Alemania en el Mundial de Brasil 2014 con 37 años. En donde además fue goleador de la selección campeona.

Por lo pronto, el barranquillero se prepara para afrontar con Junior la tercera tercera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2020 cuando visiten este sábado 8 de febrero a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá.