"Tiene que pensar solo en fútbol": James le pidió consejos a 'Pipe' Pardo

Luego de confirmarse el fichaje de James Rodríguez por el Olympiacos, se conoció que Felipe Pardo, delantero del Independiente Medellín, recibió una llamada del futbolista cucuteño, quien quería indagar acerca de su nuevo club y el fútbol griego.

No sobra recordar que Pardo, hoy de 32 años, también jugó en El Pireo durante una temporada; de ahí la llamada que le hizo James, quien ya fue presentado por su nueva escuadra, luego que desvincularse del Al Rayyan de Qatar.

"Solo me preguntó cómo era Atenas. Pensé que era como para ir de vacaciones, pero no sabía que iba para allá. Le dije que es la mejor ciudad y el mejor país, que disfrutara. No le di más detalles, no me los pidió, pero igual allá le van a poner una persona que le va a buscar casa, le mostrará todas las cosas buenas, que son muchas. Dios quiera que salga todo bien, depende de él. Es un profesional y se cuida como tal. Esperemos que no tenga más lesiones para que pueda aprovechar esta oportunidad de jugar en Grecia", dijo Pipe Pardo en Fútbolred.

El jugador del DIM recalcó que James deberá enfocarse en su rendimiento futbolístico, dejando atrás un año en el que tuvo poca trascendencia cuando decidió ir a Qatar.

"Es un resurgir y le deseo mucho éxito. Es un hombre más maduro y, si va, es a dedicarse al fútbol. A mí no me costó porque yo fui a eso, tenía a mi familia, sí, pero él debe saber a qué va, no sé cómo está (su vida familiar) pero uno tiene que ser fuerte de cabeza y pensar solo en el fútbol", agregó.

James Rodríguez, luego de su presentación con el Olympiacos, entrenará unos días en Grecia y después viajará a Estados Unidos para los dos partidos de la Selección Colombia ante Guatemala y México en la última semana de septiembre.